مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بث مباشر



فرضت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولاحتمالات تواجد البرازيلي فينيسيوس في القائمة الأساسية.

ومشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل أنشيلوتي أن يواصل فريقه صدارته المريحة للدوري مستغلاً النتائج اللافتة التي يحققها مؤخراً حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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