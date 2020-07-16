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الدوري الاسباني
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر حصرياً عبر  beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال حصرياً عبر beIN SPORTS ضمن منافسات الدوري الإسباني اليوم.

Reuters

مباراة ريال مدريد وريال فياريال إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للميرنغي الذي يبحث عن إنهاء سباق الصدارة والتتويج رسمياً باللقب.

وتكتسي مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال أهميتها من دورها في مسألة حسم اللقب مبكراً، إذ أن فوز ريال مدريد يعني تتويج كتيبة زيدان بشكل رسمي دون انتظار نتيجة برشلونة أمام أوساسونا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الخميس 16 يوليو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وفياريال ستكون منقولة حصرياً على HD1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وفياريال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT . 

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الدوري الإسباني ريال مدريد فياريال بث مباشر
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