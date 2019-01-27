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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول – مباشر

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البث المباشر لمباراة ريال مدريد واسبانيول سيكون متوفراً حصرياً عبر beIN SPORTS.

Reuters

ريال مدريد واسبانيول مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS  

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة مرتقبة من المرحلة 21 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة إسبانيول وريال مدريد – مباشر

مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة  HD3 باللغة العربية في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكليتا ريال مدريد واسبانيول

وستبث مباراة ريال مدريد أيضاً عبر الإنترنت إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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