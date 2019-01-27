مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة مرتقبة من المرحلة 21 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة إسبانيول وريال مدريد – مباشر

مشاهدة مباراة إسبانيول وريال مدريد في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكليتا ريال مدريد واسبانيول

🇧🇷 Baptistao

🇪🇸 Borja Iglesias

🇪🇸 Sergio Garcia



🇧🇷 Vinicius

🇫🇷 Benzema

🇪🇸 Lucas Vazquez



Which attacking trio will triumph at the RCDE stadium?#EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/lehZQPlPAC — LaLiga (@LaLigaEN) January 27, 2019

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