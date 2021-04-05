مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد - بث مباشر اليوم

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد

مباراة برشلونة وبلد الوليد تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، فالنادي الكتالوني سيكون مطالباً بالفوز أولاً لاستعادة الوصافة من ريال مدريد وثانياً من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو إلى نقطة واحدة بعد أن سقط الأخير أمام إشبيلية الأحد واشتعل الصراع على الصدارة، إذ بات أتلتيكو يملك فقط 66 نقطة مقابل 63 نقطة للملكي و62 نقطة للفريق الكتالوني.

برشلونة سيسعى في المواجهة لمواصلة عروضه القوية وسلسلة انتصاراته التي كان آخرها اكتساحه لمضيفه ريال سوسييداد (6-1) في الجولة الماضية، ولن تكون المهمة صعبة أمام ضيفه الذي يحتل المركز السادس عشر على جدول ترتيب الليغا.

مباراة برشلونة وبلد الوليد – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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