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مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد - بث مباشر اليوم

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لا تفوّت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد مساء اليوم مباشرة على beIN SPORTS إذا كنت من مشتركينا أو سارع بالاشتراك لمتابعة المباراة وغيرها من أهم الأحداث الرياضية.

AFP

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد

مباراة برشلونة وبلد الوليد تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، فالنادي الكتالوني سيكون مطالباً بالفوز أولاً لاستعادة الوصافة من ريال مدريد وثانياً من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو إلى نقطة واحدة بعد أن سقط الأخير أمام إشبيلية الأحد واشتعل الصراع على الصدارة، إذ بات أتلتيكو يملك فقط 66 نقطة مقابل 63 نقطة للملكي و62 نقطة للفريق الكتالوني.

برشلونة سيسعى في المواجهة لمواصلة عروضه القوية وسلسلة انتصاراته التي كان آخرها اكتساحه لمضيفه ريال سوسييداد (6-1) في الجولة الماضية، ولن تكون المهمة صعبة أمام ضيفه الذي يحتل المركز السادس عشر على جدول ترتيب الليغا.

مباراة برشلونة وبلد الوليد – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!
 
يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.  للاشتراك اضغط هنا.

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