مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا المنتظرة في بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنك الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات الدوري الإسباني كما تجد هنا مواقع لا يمكن تفويتها في البث المباشر، مثل مباراة ليغانيس وبلد الوليد وغيرها.

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات المنتظرة وأبرزها برشلونة ومايوركا سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وكذلك خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها والبث المباشر وطريقة المشاهدة، مثل موعد مباراة برشلونة ومايوركا اليوم السبت.