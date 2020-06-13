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الدوري الألماني
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا المنتظرة في بث مباشر

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مشاهدة البث المباشر اليوم ومعرفة القنوات الناقلة عبر beIN SPORTS لجدول مباريات الدوري الإسباني السبت وموعد مباراة برشلونة ومايوركا لمشاهدة البث المباشر وغيرها كلها تجدها هنا في جدول تفصيلي.

Reuters

مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنك الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم  ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات الدوري الإسباني كما تجد هنا مواقع لا يمكن تفويتها في البث المباشر، مثل مباراة ليغانيس وبلد الوليد وغيرها.

 

موعد مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة

موعد مشاهدة مباراة ليغانيس وبلد الوليد  البث المباشر والقناة الناقلة

 

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات المنتظرة وأبرزها برشلونة ومايوركا سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وكذلك خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وستكون الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها والبث المباشر وطريقة المشاهدة، مثل موعد مباراة برشلونة ومايوركا اليوم السبت.

جدول مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد اهم مباريات اليوم (السبت) في البث المباشر برشلونة ومايوركا

المباراة

القناة الناقلة

موعد المباراة

مايوركا × برشلونة

HD 3 - HD 1

السبت 13 يونيو - 23:00

سلتا فيغو × فياريال

HD 3

السبت 13 يونيو - 18:00
ليغانيس × بلد الوليد

HD 3

السبت 13 يونيو - 20:30
برشلونة بث مباشر
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