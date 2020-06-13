مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا المنتظرة في بث مباشر

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مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر ضمن الدوري الإسباني
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومايوركا
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة ليغانيس وبلد الوليد
مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا اليوم في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنك الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات الدوري الإسباني كما تجد هنا مواقع لا يمكن تفويتها في البث المباشر، مثل مباراة ليغانيس وبلد الوليد وغيرها.
موعد مشاهدة مباراة برشلونة ومايوركا ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
موعد مشاهدة مباراة ليغانيس وبلد الوليد البث المباشر والقناة الناقلة
مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات المنتظرة وأبرزها برشلونة ومايوركا سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وكذلك خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وستكون الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني مرتقبة في العالم أجمع بعد أن أجبر فيروس كورونا معظم النشاطات الرياضية على التوقف.
في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها والبث المباشر وطريقة المشاهدة، مثل موعد مباراة برشلونة ومايوركا اليوم السبت.
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جدول مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
موعد اهم مباريات اليوم (السبت) في البث المباشر برشلونة ومايوركا
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المباراة
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القناة الناقلة
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موعد المباراة
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HD 3 - HD 1
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السبت 13 يونيو - 23:00
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سلتا فيغو × فياريال
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HD 3
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السبت 13 يونيو - 18:00
|ليغانيس × بلد الوليد
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HD 3
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السبت 13 يونيو - 20:30