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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر

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مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 
 

موعد مباراة برشلونة وليفانتي 

البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي يوم السبت 27 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة برشلونة وليفانتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في بث مباشر عبر الانترنت 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التقديم الفني للمباراة. اضغط هنا   

برشلونة الإسباني
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