مباراة برشلونة وريال سوسييداد - بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسييداد

مباراة برشلونة وريال سوسييداد تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، فالنادي الكتالوني بقيادة نجمه ليونيل ميسي سيرفع شعار الفوز من أجل استعادة المركز الثاني من غريمه ريال مدريد الذي فاز السبت خارج أرضه على سيلتا فيغو (3-1) واحتل الوصافة مؤقتاً خلف أتلتيكو المتصدر.

وتشكل مباراة برشلونة وريال سوسييداد على أرض الأخير فرصة لميسي ليكون على موعد مع رقم قياسي جديد سيجعل منه اللاعب الأكثر مشاركة بقميص برشلونة منذ تأسيس النادي الكتالوني إذ سيصل النجم الأرجنتيني أمام ريال سوسييداد إلى المباراة رقم 768.

ولن تكون المواجهة سهلة على برشلونة أمام مضيفه الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب والذي يسعى لاستعادة توازنه عقب خسارته في الجولة الماضية خارج قواعده أمام غرناطة بهدف دون مقابل.



موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة وريال سوسييداد ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!

تتابعون اليوم مباراة

ريال سوسييداد @RealSociedad - برشلونة @fcbarcelona_ara

⏱️ 23:00 مكة المكرمة - 20:00 غرينيتش

📺 beIN SPORTS 1

📺 beIN SPORTS ENGLISH 2@LaLigaArab #RealSociedadBarca pic.twitter.com/FNX6EtTV7J — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 21, 2021





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