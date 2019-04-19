المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة برشلونة - ريال سوسييداد السبت 20 ابريل 21:45 بتوقيت مكة المكرمة استاد "كامب نو" HD3

مباراة برشلونة وضيفه ريال سوسييداد تندرج في سياق مثالي للكتلان، القريبين جداً من حسم أمر الليغا، والمنتشين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب آداء مبهر أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي أشفعه بنتيجة عريضة (3-0).

وبعيداً عن قيمة سوسييداد التاريخية، فإن الفروقات كبيرة بين الفريقين هذا الموسم حيث يفصل بينهما 33 نقطة كاملة، إذ يتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 11 عن أتلتيكو الثاني، فيما يملك سوسييداد 41 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سوسييداد سيكون يوم السبت 20 أبريل في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.

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