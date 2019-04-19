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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد بث مباشر في أهم مباريات يوم السبت

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مباراة برشلونة وريال سوسييداد يوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد في أهم مباريات يوم السبت

المباراة

الموعد

التوقيت

الملعب

القنوات الناقلة

برشلونة - ريال سوسييداد

السبت 20 ابريل

21:45 بتوقيت مكة المكرمة

استاد "كامب نو"

HD3

مباراة برشلونة وضيفه ريال سوسييداد تندرج في سياق مثالي للكتلان، القريبين جداً من حسم أمر الليغا، والمنتشين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب آداء مبهر أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي أشفعه بنتيجة عريضة (3-0).

وبعيداً عن قيمة سوسييداد التاريخية، فإن الفروقات كبيرة بين الفريقين هذا الموسم حيث يفصل بينهما 33 نقطة كاملة، إذ يتصدر برشلونة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 11 عن أتلتيكو الثاني، فيما يملك سوسييداد 41 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سوسييداد سيكون يوم السبت 20 أبريل في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD3.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة برشلونة وسوسييداد في المرحلة 33 من الدوري الإسباني مباشرة وحصرياً أيضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

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