مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو



مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في المرحلة 13 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني، متاحة مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS.

ويأمل ريال مدريد ثاني الترتيب برصيد 24 نقطة (لعب 11 مباراة) مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية واستعادة صدارة الليغا من الرائد الحالي ريال سوسييداد (12 مباراة) الذي يتقدّم الفريق الملكي بفارق نقطة واحدة.

في المقابل، يسعى رايو فاليكانو لتقديم عرض يليق بالسمعة التي اكتسبها هذا الموسم بفضل النتائج الملفتة التي حققها.

مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم السبت على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.