مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الضيف الثقيل فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل أتلتيكو مدريد أن يواصل صحوته من بوابة منافسه العنيد والمتصدر ريال مدريد.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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