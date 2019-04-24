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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي

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مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم 

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه خيتافي يوم الخميس 25 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة. 

ريال مدريد وخيتافي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3. 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

ريال مدريد خيتافي
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