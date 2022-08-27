مشاركة كوندي مع برشلونة واردة أمام بلد الوليد

قال تشافي السبت في مؤتمر صحافي "نحن مقتنعون أن جول سيكون قادراً على اللعب غداً (الأحد)".

ووصل الدولي الفرنسي (23 عاماً و11 مباراة دولية) في تموز/يوليو الماضي من إشبيلية الإسباني، لكن الفريق الكاتالوني لم يستطع تسجيله بسبب المشاكل الاقتصادية لبرشلونة وسقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة الدوري الذي تخطاه النادي.

تابع تشافي "لن نشوّه المنافسة أبداً. لم ولن يفعلها برشلونة. تسجيل اللاعبين يصبح معقداً جداً. نحن متفائلون للغد، هي مجرّد مشكلة أرقام، إدخال الأرقام ضمن قواعد اللعب المالي النظيف".

وتحدث تشافي عن مجموعته في دوري أبطال أوروبا التي تضم بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي "سنحاول الفوز على الجميع. وقعنا في مجموعة صعبة جداً، ربما الأصعب في آخر عشرين سنة. نهدف إلى تخطّي دور المجموعات، لكن التحدي سيكون صعباً".