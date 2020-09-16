مسلسل تأجيل المباريات في إسبانيا يتواصل

وأكد بيان للرابطة اليوم الأربعاء أن مباراة الجمعة المقبل بين خيتافي وأوساسونا ستقام في اليوم التالي بينما ستقام مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد يوم الأحد المقبل بدلاً من الاثنين.

وأثرت هذه التغييرات أيضاً على مباريات في الدرجة الثانية، حيث انتقلت مباراة كاستيون وملقا من الجمعة إلى السبت بينما ستقام مباراة قرطاجنة وسبورتنيغ خيخون يوم الأحد بدلاً من الاثنين.

وقررت رابطة الدوري، المسؤولة عن جدول المباريات، إقامة مباريات في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد في الدرجتين الأولى والثانية يومي الجمعة والاثنين لكنها اضطرت لتغيير مواعيد هذه المباريات بعدما قرر قاض بالاتحاد الإسباني أنه لا يمكن إقامتها في هذه الأيام في إشارة إلى حكم محكمة تجارية في 2019.

وسيتم النظر في الاستئناف ضد هذا الحكم في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف بيان الرابطة "في ظل حالة عدم اليقين وقرار الاتحاد الإسباني الذي استأنفته الرابطة، تمت الموافقة على تعديل مواعيد بداية مباريات الجولة الثانية لتجنب تعرض الأندية للضرر.

"اضطرت الرابطة للتحرك قبل معرفة نتيجة الاستئناف وتأمل في أن يتم التوصل إلى حكم قضائي قريبا. من الضروري أيضا أن تضع المحاكم حداً لتدخل الاتحاد المحلي في جدول المباريات وتطور المسابقات، لمنع الضرر الذي يسببه ذلك للدوري الإسباني والأندية والأطراف الاخرى المعنية".

وتحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري مراراً عن الحاجة لخوض مباريات يومي الجمعة والاثنين من أجل إرضاء أصحاب حقوق البث، بينما قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد إن إقامة مباريات في وقت متأخر خلال أيام العمل أمر غير عادل للجماهير الراغبة في حضور المباريات.



