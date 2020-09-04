مراسل beIN SPORTS: ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة من قبل beIN SPORTS September 4, 2020 17:04 مراسل beIN SPORTS يؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل لينهي بالتالي العام المتبقي له في عقده مع النادي الكتالوني. beIN SPORTS الدوري الإسباني برشلونة ميسي السابق مصادر إعلامية مختلفة تؤكد بقاء اقرأ التالي رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بع اقرأ آخر الأحداث September 4, 2020 17:30 رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية September 4, 2020 17:04 ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة September 4, 2020 16:25 مصادر إعلامية مختلفة تؤكد بقاء ميسي في برشلونة September 4, 2020 16:15 رابطة الدوري الإسباني تؤكد وجود بند الشرط الجزائي September 4, 2020 14:36 والد ميسي ينفي وجود بند الشرط الجزائي September 4, 2020 14:14 الصحافة الإسبانية: "ميسي يفكر في التراجع" September 4, 2020 14:05 كوتينيو ينضم إلى تدريبات برشلونة September 4, 2020 13:53 ليونيل ميسي يستعد لإصدار بيان هام September 4, 2020 00:48 تقارير: إدارة برشلونة تواجه اتهامات بالفساد ! September 4, 2020 00:10 كوستا وأرياس ينضمان للائحة المصابين بفيروس كورونا