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الدوري الإسباني

مراسل beIN SPORTS: ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة

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مراسل beIN SPORTS يؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل لينهي بالتالي العام المتبقي له في عقده مع النادي الكتالوني.

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