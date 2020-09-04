مراسل beIN SPORTS: ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة

من قبل beIN SPORTS September 4, 2020 17:04 مراسل beIN SPORTS يؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل لينهي بالتالي العام المتبقي له في عقده مع النادي الكتالوني.