مدرب برشلونة ليس مقتنعاً بخطط عودة الدوري الإسباني

وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من آذار/مارس لكن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس قال الأسبوع الماضي إن المسابقة قد تعود إما في 29 آيار/مايو أو السابع أو 28 حزيران/يونيو مضيفاً أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.

وأشار تيباس إلى أن الأندية الإسبانية قد تخسر إجمالي مليار يورو (1.09 مليار دولار) من حقوق البث التلفزيوني وإيرادات التذاكر والمكافآت المالية إذا لم تلعب 11 جولة متبقية بالدوري.

لكن سيتين، الذي يتصدّر فريقه المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، يرى أن عودة الدوري مسألة ليست سهلة.

وأبلغ محطة (آر.إيه.سي 1) الإذاعية الكتالونية يوم الخميس "يريد الجميع الاستعداد لعودة الدوري لكن هذا لن يحدث إلا اذا ضمنت السلطات الصحية عدم وجود مشاكل".

وقال مصدر إن الدوري الإسباني "يجهز خطة تضمن أعلى المعايير الممكنة للسماح بعودة التدريبات ومحاولة الخروج من النفق المظلم".

وأضاف سيتين "قرأت الخطة وفي الواقع لا أعرف إن كان بالإمكان العودة للعب. هذا أمر صعب جداً من الناحية اللوجستية".

كما كشف سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة أنه أبلغ بأن الفرق قد تعود للتجمع في معسكرات معزولة حتى اكتمال الموسم.

وتابع بوسكيتس لمحطتي (أوندا ثيرو) و(كادينا كوبي) "يمكننا أن نبدأ التدريبات بشكل تدريجي ولكن سيكون من الصعب أن يحتشد الجميع وأن تعود المسابقة وتسافر الفرق. سمعت أن الدوري يريد تجمع الفرق لبضعة أشهر وأعتقد أن هذا إجراء مبالغ فيه ولا يمكن حدوثه. ستظهر الكثير من المشاكل".

وتوفي أكثر من 19 ألف شخص بسبب الفيروس في إسبانيا رغم أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات العزل العام وسمحت لبعض القطاعات بالعودة للعمل.