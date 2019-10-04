مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة



مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة جداً إذ يسعى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى تحقيق الفوز لضمان صدارة ترتيب الليغا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق العائد إلى دوري الأضواء والذي كان أسقط برشلونة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من المسابقة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن منافسه.

مباراة ريال مدريد وغرناطة – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة

وستبث مباراة ريال مدريد أيضاً عبر الإنترنت أ إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.