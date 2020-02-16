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الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو: الموعد والبث المباشر

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مباراة ريال مدريد اليوم أمام سيلتا فيغو ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم في بث مباشر حصري عبر قنواتنا وخدماتنا عبر الانترنت.

AFP

يستقبل ريال مدريد اليوم منافسه سيلتا فيغو في مباراة يحتاج فيها الملكي إلى الفوز لفك شراكة النقاط مع برشلونة وتعزيز صدارته للدوري الإسباني.

وسيكون الملكي في مهمة سهلة نظريا أمام ضيف متعثر في منطقة الهبوط بالمركز الثامن عشر.

يملك ريال مدريد 52 في الصدارة وهو نفس رصيد برشلونة الفائز أمس على خيتافي، فيما في جعبة سيلتا المكافح 20 نقطة.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تأتيكم في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD3.

كما تبث المباراة عبر خدمة CONNECT  المسبقة الدفع عبر الانترنت.

يسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص لتناول كافة جوانب اللقاء الفنية والإحصائية.

مباراة شيقة في أمسية واعدة تتابعونها الليلة، فترقبونا.

كما بإمكانكم متابعة أهم جوانب المباراة بالفيديو عبر هذا المقال.

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