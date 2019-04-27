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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مباراة برشونة وليفانتي: أبرز الأرقام والاحصاءات

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ما هي أبرز الأرقام التي تحققت في مباراة التتويج لبرشلونة مع ليفانتي؟

AFP

تعرف على أبرز الأرقام التي سجلت خلال مباراة برشلونة وليفانتي التي انتهت بفوز الكاتالوني بهدف ليونيل ميسي وتتويجه بلقب الدوري الإسباني رسميا.

  • برشلونة توج بلقبه الرقم 26 في الدوري الإسباني والثامن في آخر 11 سنة.
  • بات ليونيل ميسي أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني، 10 ألقاب، متفوقاً على أندريس انييستا المتوج 9 مرات.
  • نجم ريال مدريد السابق باكو خنتو هو أكثر لاعب متوج بلقب الدوري الإسباني بعدد 12 لقباً وهو الوحيد الذي يتفوق على ميسي المتساوي بدوره مع مارتينيز بيري بعدد الألقاب العشرة.
  • ميسي بات أكثر لاعب في القرن الحالي يسجل أهدافاً في الدوري الإسباني كلاعب احتياطي إذ بات في رصيده 24 هدفاً، منه هدفه اليوم في شباك ليفانتي.
  • سجل ارنستو فالفيردي انتصاره رقم 200 في الدوري الإسباني كمدرب، منها 53 مع برشلونة.
  • أرتورو فيدال ولويس سواريز هما أكثر لاعبين منحا ميسي تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، مع خمسة لكل منهما.
  • حارس ليفانتي أيتور فرنانديز تصدى لـ11 كرة أمام برشلونة الليلة، وهو اكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالتساوي مع أوير أولازابال ضد ريال مدريد.
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