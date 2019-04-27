مباراة برشونة وليفانتي: أبرز الأرقام والاحصاءات

تعرف على أبرز الأرقام التي سجلت خلال مباراة برشلونة وليفانتي التي انتهت بفوز الكاتالوني بهدف ليونيل ميسي وتتويجه بلقب الدوري الإسباني رسميا.
- برشلونة توج بلقبه الرقم 26 في الدوري الإسباني والثامن في آخر 11 سنة.
- بات ليونيل ميسي أكثر لاعب في تاريخ برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني، 10 ألقاب، متفوقاً على أندريس انييستا المتوج 9 مرات.
- نجم ريال مدريد السابق باكو خنتو هو أكثر لاعب متوج بلقب الدوري الإسباني بعدد 12 لقباً وهو الوحيد الذي يتفوق على ميسي المتساوي بدوره مع مارتينيز بيري بعدد الألقاب العشرة.
- ميسي بات أكثر لاعب في القرن الحالي يسجل أهدافاً في الدوري الإسباني كلاعب احتياطي إذ بات في رصيده 24 هدفاً، منه هدفه اليوم في شباك ليفانتي.
- سجل ارنستو فالفيردي انتصاره رقم 200 في الدوري الإسباني كمدرب، منها 53 مع برشلونة.
- أرتورو فيدال ولويس سواريز هما أكثر لاعبين منحا ميسي تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، مع خمسة لكل منهما.
- حارس ليفانتي أيتور فرنانديز تصدى لـ11 كرة أمام برشلونة الليلة، وهو اكبر عدد من التصديات في مباراة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالتساوي مع أوير أولازابال ضد ريال مدريد.