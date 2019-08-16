العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر والتغطية الخاصة

من قبل

مباراة برشلونة وبلباو تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

Reuters

مباريات الدوري الإسباني هذا الاسبوع والبث المباشر والقنوات الناقلة

الجولة الأولى من الدوري الإسباني تنطلق بمباراة مرتقبة بين برشلونة حامل اللقب وبلباو حيث ستتوفر متابعة المباراة عبر beIN SPORTS بنقل مباشر وحيّ.

مباراة برشلونة تأتيكم يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة وسوف يتم نقلها عبر beIN SPORTS HD3.

وبالإضافة للنقل التلفزيوني يمكنكم متابعة البث المباشر للقاء عبر خدمة CONNECT المُسبقة الدفع عبر الانترنت بجودة فائقة.

وسيتم عبر هذا المقال التغطية المباشرة لحظة بلحظة لأهم احداثه فور حدوثها بالفيديو. فترقبونا.

للإطلاع على التقديم الفني للجولة الأولى للدوري الإسباني اضغط هنا
 

السابق مباريات الدوري الإسباني اليوم
اقرأ
مباريات الدوري الإسباني اليوم وهذا الأسبوع بث مباشر والقنوات الناقلة
التالي زيدان سيعول أخيرا على بايل
اقرأ
زيدان سيعول أخيرا على بايل

آخر الأحداث