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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر

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مباراة برشلونة وإشبيلية التي تعدّ من أهم مباريات يوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني تتابعونها مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS.

Reuters

البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبييلة

مباراة برشلونة وإشبيلية 

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة جداً إذ يسعى رفاق ميسي إلى تحقيق الفوز وتأكيد صحوتهم في المرحلة الماضية من جولة دوري الأبطال، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الزائر الأندلسي الذي يسعى بدوره لإيجاد مكان بين الأوائل لا سيما أنه لا يتأخر سوى بنقطة واحدة عن الفريق الكاتالوني

مباراة برشلونة وإشبيلية – مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة  برشلونة وإشبيلية

وستبث مباراة برشلونة أيضاً عبر الإنترنت أ إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

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