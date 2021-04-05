ما هي آخر تطورات حادثة دياكابي المهان عنصرياً؟

وترك لاعبو فالنسيا أرضية الملعب بعد قرابة نصف ساعة على انطلاق المباراة ضد مضيفهم الأندلسي قادش في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري حين كانت النتيجة 1-1، بعد الإهانة العنصرية التي تعرض لها دياكابي على يد خوان كالا.

واستخدم فالنسيا تويتر بعد توقف المباراة لتوضيح ما حصل في اللقاء الذي عاد واستكمله بعد قرابة ربع ساعة من التوقف ثم خسره 1-2 في الوقت القاتل، كاشفاً أنّ مدافعه دياكابي كان ضحية لإهانات عنصرية، مضيفاً "كل دعمنا لدياكابي، لا للعنصرية".

وأوضح "اللاعب الذي تعرض لإهانة عنصرية، طلب من زملائه العودة إلى الملعب بعد الانسحاب المؤقت من أجل القتال، الجميع بجانبك مختار".

لكن في بيان صادر عنه في وقت متأخر من مساء الأحد، كشف فالنسيا أنّه خُيِرَ بين استئناف المباراة أو التعرض لعقوبة، ما أجبره على العودة مجدداً إلى الملعب.

وفي تقرير المباراة، قال الحكم دافيد ميديي أنّ دياكابي أعلمه بأنّ كالا نعته بـ"نغرو دي ميردا"، أيّ "الزنجي اللعين"، مضيفاً بأن أحداً من الحكام لم يسمع ما تفوه به كالا الذي أصر بأنه لم يهين دياكابي عنصرياً بحسب ما أفاد مدربه ألفارو سيرفيرا.

ونشر فالنسيا الإثنين مقطع فيديو وصوراً للاعبيه وطواقمه يقفون خلف دياكابي خلال التمارين رافعين أياديهم مع إشارة توقف، كما نشر صوراً للاعب الفرنسي يتحدث مع مدربه خافي غارسيا قبل أن يعانقه زملاؤه.

وذكر النادي في بيانه: "اليوم، غداً، وعلى الدوام، أوقفوا العنصرية، سنقاتل حتى النهاية لتوضيح ما حدث والدفاع عن لاعبنا والقضاء على العنصرية".

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً صباح الإثنين جاء فيه: "الدوري الإسباني يدين العنصرية بجميع أنواعها وأشكالها... نتعامل مع أيّ ادعاء بالعنصرية على محمل الجد وسنعمل مع الأندية ومؤسسات التحكيم للقيام بكلّ ما هو ضروري لحماية قيم المساواة والاحترام التي تسود بطولاتنا الإسبانية المحترفة لكرة القدم".



وصدرت صحيفة "ماركا" الإثنين مع صفحة أولى بخلفية سوداء لصورة دياكابي جالساً في المدرجات، مع عنوان "أنت لست وحدك"، في وقت قال كالا للصحافيين خارج ملعب تدريب قادش صباح الاثنين إنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الثلاثاء "لشرح كل شيء".

