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الدوري الإسباني

ما قصة الهدايا التي رمتها جماهير ريال بيتيس؟

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هي ليست المرة الأول...جماهير ريال بيتيس تقول: "يجب أن لا يُترك طفل بدون هدية مع نهاية العام". الفريق الأندلسي خسر مباراته مع أتلتيكو مدريد لكنه كسب قلوب ملايين الأطفال.

Reuters

أمطرت جماهير ريال بيتيس ملعبها بينتو فيامارين بهدايا الأطفال أمس الأحد وذلك بين شوطي المباراة ضد أتلتيكو مدريد آخر لقاء للفريق الأندلسي على أرضه في عام 2019. 

وذكر موقع بيتيس؛ أنه تم جمع حوالي 17500 من الحيوانات القماشية وأنواعاً أخرى من الألعاب، منها المحشو بالهدايا الصغيرة. تاركين صورة مذهلة وملونة على أرض الملعب.

وتظهر هذه المبادرة التي تقوم بها مؤوسسة ريال بيتيس للعام الثالث على التوالي في المباراة الأخيرة في السنة للفريق، إذ تستقبل مؤوسسة النادي الطلبات من الجمعيات الخيرية التي تعيل بعض الأسر والأطفال المعرضين لخطر الاستعباد الاجتماعي قبل أشهر من نهاية العام، وذلك دائماً بحسب الخبر المنشور على موقع بيتيس الإلكتروني.

وقامت الجماهير برمي الهدايا التي صنعتها أو التي تسلمتها على باب الاستاد من النادي، وذلك مباشرة بعد صافرة نهاية الشوط الأول.

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