ما قصة الهدايا التي رمتها جماهير ريال بيتيس؟

أمطرت جماهير ريال بيتيس ملعبها بينتو فيامارين بهدايا الأطفال أمس الأحد وذلك بين شوطي المباراة ضد أتلتيكو مدريد آخر لقاء للفريق الأندلسي على أرضه في عام 2019.

وذكر موقع بيتيس؛ أنه تم جمع حوالي 17500 من الحيوانات القماشية وأنواعاً أخرى من الألعاب، منها المحشو بالهدايا الصغيرة. تاركين صورة مذهلة وملونة على أرض الملعب.

🐶🐻🦁💚😊



Que dé la vuelta al mundo. Y cuantos más clubes se sumen, mejor. Toda ayuda es poca. pic.twitter.com/genmMyqc1q — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 23, 2019

وتظهر هذه المبادرة التي تقوم بها مؤوسسة ريال بيتيس للعام الثالث على التوالي في المباراة الأخيرة في السنة للفريق، إذ تستقبل مؤوسسة النادي الطلبات من الجمعيات الخيرية التي تعيل بعض الأسر والأطفال المعرضين لخطر الاستعباد الاجتماعي قبل أشهر من نهاية العام، وذلك دائماً بحسب الخبر المنشور على موقع بيتيس الإلكتروني.

وقامت الجماهير برمي الهدايا التي صنعتها أو التي تسلمتها على باب الاستاد من النادي، وذلك مباشرة بعد صافرة نهاية الشوط الأول.