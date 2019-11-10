وشهدت المباراة 3 ركلات جزاء كانت كلها في الشباك.

وتمكن كل من الايرلندي لاغو جونيور (الدقيقة 13 من ركلة جزاء) وداني رودريغز (23 من ركلة جزاء) والياباني تاكيفوسا كوبو (53) من تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض فيما سجل سانتي كازورلا هدف الضيوف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وتقدم مايوركا إلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق "الغواصة الصفراء" عند 18 نقطة ليتراجع للمركز الحادي عشر، خلف أوساسونا العاشر الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة بعد تعادله سلبا على أرض خيتافي صاحب 20 نقطة في المركز السابع.

من جهته فاز أثلتيك بيلباو على ليفانتي 2-1.

وسجل للفريق الباسكي إيكر مونياين 57، اندير كابا 88، في حين وقع على هدف ليفانتي الوحيد سيرجيو بوستيغو ريدوندو 46.

بيلباو في المركز السادس 20 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 17 في المركز 12.