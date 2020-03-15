العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

مانغالا ينضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا

من قبل

أعلن الدولي الفرنسي السابق إيلياكيم مانغالا ومدافع فالنسيا الإسباني بأنّ نتائج الفحوصات التي أجريت له بشأن فيروس كورونا جاءت إيجابية.

Reuters

ونشر مانغالا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد: "عرفت اليوم أنّ فحوص فيروس كورونا إيجابية".

وتابع: "أشعر بأنني بخير ولا يوجد لدي أعراض مصاحبة للفيروس" مشيراً إلى أنّه سيلتزم بالتعليمات ومحذراً بأنّ كل شيء ممكن مع هذا الفيروس حتى في حال كنت تشعر بأنك بحالة جيدة ولذلك يجب عدم التواصل قدر الإمكان.

وانضم مانغالا إلى زميله الأرجنتيني غاراي الذي أعلن في وقت سابق تعرضه لهذا الفيروس وكذلك أعلن فالنسيا أنّ لديه خمس حالات من بينها غاراي دون أن يشير إلى مانغالا بالاسم.

 

الياكيم مانغالا فالنسيا الإسباني كورونا فيروس كورونا
السابق غاراي أول لاعب يصاب بالفيروس ف
اقرأ
غاراي أول لاعب يصاب بالفيروس في الليغا وحالات جديدة في فالنسيا
التالي

آخر الأحداث