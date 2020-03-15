مانغالا ينضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا

ونشر مانغالا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الأحد: "عرفت اليوم أنّ فحوص فيروس كورونا إيجابية".

وتابع: "أشعر بأنني بخير ولا يوجد لدي أعراض مصاحبة للفيروس" مشيراً إلى أنّه سيلتزم بالتعليمات ومحذراً بأنّ كل شيء ممكن مع هذا الفيروس حتى في حال كنت تشعر بأنك بحالة جيدة ولذلك يجب عدم التواصل قدر الإمكان.

وانضم مانغالا إلى زميله الأرجنتيني غاراي الذي أعلن في وقت سابق تعرضه لهذا الفيروس وكذلك أعلن فالنسيا أنّ لديه خمس حالات من بينها غاراي دون أن يشير إلى مانغالا بالاسم.