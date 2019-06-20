كتب أتلتيكو في بيان من دون ذكر قيمة الصفقة "توصّل أتلتيكو مدريد وريال مدريد إلى اتفاق حول انتقال ماركوس يورينتي إلى فريقنا، بعد نجاحه في الفحص الطبي".

وبحسب موقع صحيفة "ماركا" اتفق الناديان على قيمة "بنحو أربعين مليون يورو" لضم اللاعب البالغ 24 عاماً.

ولم يعول عليه ريال كثيراً خصوصاً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الأولى بين 2016 و2018، والعائد قبل أشهر لانقاذ النادي بعد موسمه المخيب محلياً وأوروبياً.

ويعد هذا الانتقال ضمن سعي ريال لبيع بعض لاعبيه مقابل الانتقالات الضخمة التي عقدها وفاقت حتى الان 300 مليون يورو، بضم البلجيكي إدين هازار، الفرنسي فيرلان مندي، الصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين رودريغو وإيدر ميليتاو.

ومن جهة أتلتيكو، قد يكون قدوم يورينتي لتعويض الرحيل المحتمل لرودريغو هرنانديز إلى مانشستر سيتي الانكليزي.

ويبحث أتلتيكو أيضاً عن تعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان ومن الأسماء المحتملة لتعويضه البرتغالي الواعد جواو فيليكس مقابل 120 مليون يورو بحسب تقارير.