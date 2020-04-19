مارتينيز يزفّ خبراً سعيداً لجماهير ريال مدريد بشأن هازار

وخضع هازار لجراحة في دالاس الشهر الماضي بعدما تعرض لكسر في الكاحل.

وبدا اللاعب البالغ عمره 29 عاما في طريقه للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة لكن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا يعني أنه ربما يشارك هذا الموسم لو تم استئناف الدوري الإسباني.

وأصيب هازار في نهاية فبراير/شباط خلال الخسارة أمام ليفانتي بعد عودته بأسابيع من غياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة.

وقال مارتينيز في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية ”أعلم أنه يتعافى بشكل جيد. لا يبتعد كثيرا عن الركض لكن لا توجد أي مضاعفات. كل شيء سار جيدا في الجراحة لكن أيضا نريد أن يسير كل شيء على ما يرام في أربعة أو خمسة أسابيع بعد ذلك وبدون مضاعفات“.

وأضاف مارتينيز ”نعلم أنه سيعود أقوى. كنا محظوظين بخضوعه للجراحة قبل تفشي فيروس كورونا. غير ذلك كان لن يستطيع السفر وتلقي العلاج خارج مدريد. لدي شعور إيجابي بعودة إيدين قريبا“.

وانتقل هازار إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في بداية الموسم الحالي وأحرز هدفا واحدا في 15 مباراة مع بطل أوروبا السابق.

