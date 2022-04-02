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الدوري الإسباني

ليفانتي يصدم فياريال قبل استضافة بايرن ميونيخ

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حقق ليفانتي المتأخر في الترتيب فوزاً ثميناً على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة السبت ضمن المرحلة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

سجل الثنائية المخضرم خوسيه لويس موراليس (34 عاماً) في الدقيقتين 69 و90+1.

وتخلص ليفانتي من المركز الأخير مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق الأهداف أمام ديبورتيفو ألافيس الذي يحلّ ضيفاً على أتلتيكو مدريد لاحقاً.

وصدم ليفانتي ضيفه فياريال قبل ثلاثة أيام على الاختبار الصعب الذي ينتظره أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومني فياريال بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فبقي سابعاً برصيد 45 نقطة.

كما تنفس خيتافي الصعداء بفوزه الصعب على ضيفه ريال مايوركا 1-0.

 


                  
                  

الدوري الإسباني - La Liga فياريال ليفانتي
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