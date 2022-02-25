ليفانتي يحقق فوزاً عريضاً على إلتشي

وانتصر ليفانتي 3-0 على ضيفه إلتشي يوم الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لينعش آماله في البقاء.

وتابع ليفانتي نتائجه الجيدة في السنة الحالية محققاً فوزه الثالث في الدوري، حيث لم يتمكن من الفوز بأي مباراة هذا الموسم في سنة 2021.

وتناوب على ثلاثية ليفانتي كل من موراليس وفروتوس وميليرو (37 و67 و90)، علماً أنّ الخاسر افتقد لخدمات غومباو الذي طرد بسبب الخشونة (73).

ورفع ليفانتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير بفارق ست نقاط مؤقتاً عن غرناطة صاحب المركز السابع عشر فيما توقف رصيد إلتشي عند 29 نقطة.