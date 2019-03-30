ليغانيس يوقف خيتافي ويشعل الصراع على المركز الرابع

فاجأ ليغانيس مضيفه خيتافي اليوم السبت بالفوز عليه 2-0 ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر ليغانيس ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني كاريو (18) لكن زميله الأوروغوياني سانتوس تمكن من وضع فريقه في المقدمة مع بداية الشوط الثاني (49).

وجازف خيتافي من أجل إدراك التعادل لكنه تلقى هدفاً صادماً سجله البديل خوانفران (83).

وتوقف رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً وسط ملاحقة من ديبورتيفو ألافيش (44) وإشبيلية (43).

وابتعد ليغانيس أكثر عن المركز الثامن العشر الذي يحتله سلتا فيغو ويهبط صاحبه للدرجة الثانية بفارق 11 نقطة مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة.