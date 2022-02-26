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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

لودي يسجل ثنائية وأتلتيكو مدريد ينتصر

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نجح البرازيلي رينان لودي في منح أتلتيكو مدريد النقاط الثلاث بتسجيله ثنائية أمام سلتا فيغو.

Reuters


واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الجيدة في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-0 يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتكفّل لودي بمهمة تسجيل الأهداف عندما وقّع على ثنائيته الأولى هذا الموسم بصناعة من لاعب منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى كوندوبيا (36 و60).

وهذا الانتصار الثاني توالياً لأتلتيكو مدريد في الدوري بعد فوزه على أوساسونا في المرحلة الماضية وهي المرة الأولى التي ينتصر بها بمباراتين توالياً في الليغا هذا العام.

وصار أتلتيكو مدريد في المركز الرابع مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة فيما بقي سلتا فيغو بالمركز العاشر مؤقتاً برصيد 32 نقطة.
 

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني سلتا فيغو رينان لودي
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