لقاء سري بين برشلونة ووالد تيمو فيرنر

انطلق نادي برشلونة منذ فترة في البحث عن خطط بديلة في حال سقطت صفقة التعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم انتر ميلان، في الماء بسبب ارتفاع قيمة البند الجزائي (111 مليون يورو) والأزمة المالية التي تعصف بالنوادي جراء توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكاتالونية بأن أبيدال، المدير الرياضي، ونائبه رامون بلانيس جلسا إلى والد المهاجم تيمو فيرنر (غونتر فيرنر) في شهر آذار/مارس المنقضي قبل توقف الرحلات بسبب الجائحة.

وأضافت ذات المصادر بأن أبيدال ومرافقه وصلا إلى برشلونة يوم 12 أذار/مارس بعد أن شاهدا مباراة لايبزيغ أمام توتنهام الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (10 أذار/مارس).

وأشارت التسريبات بأن والد "فيرنر" عبّر عن سعادته لاهتمام برشلونة بالتعاقد مع ابنه كما شهدت هذه الجلسة تناغماً كبيراً بين الطرفين ما يفضي إلى أن مهاجم ريد بول لايبزيغ قد يحط الرحال في المدينة الإسبانية في حال فشل صفقة التعاقد مع مواطن ليونيل ميسي.

ويتمتع فيرنر (24 عاماً) بخصال تهديفية جيدة إضافة إلى أنه يحذق التحرك خارج منطقة الجزاء ويساهم بشكل كبير في بناء الهجمات وانهائها بشكل رائع.

