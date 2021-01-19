لجنة المسابقات تعلن عن فترة إيقاف ميسي

ونصّت عقوبة الإيقاف على حرمان ميسي لمباراتين وبالتالي سيغيب عم لقاء كورنيا في الكأس وإلتشي في الدوري.

وطرد ميسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني أمام بلباو 3-2 عقب العودة لتقنية الفيديو.

وكانت البطاقة الحمراء هي الأولى لأسطورة برشلونة مع فريقه الإسباني خلال أكثر من 750 مباراة.

ويخشى عشاق برشلونة من لقاء كورنيا الذي شكّل مفاجأة كبرى بإخراج أتلتيكو مدريد من مسابقة الكأس، كما يبحث عن الفوز على إلتشي للاقتراب أكثر من أتلتيكو المتصدر.

ويملك برشلونة 34 نقطة متخلفاً بفارق سبع نقاط عن المتصدر مع مباراتين أقل للروخيبلانكوس.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...