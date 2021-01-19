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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

لجنة المسابقات تعلن عن فترة إيقاف ميسي

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن فترة الإيقاف التي صدرت بحق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عقب طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو.

Reuters

ونصّت عقوبة الإيقاف على حرمان ميسي لمباراتين وبالتالي سيغيب عم لقاء كورنيا في الكأس وإلتشي في الدوري.

وطرد ميسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني أمام بلباو 3-2 عقب العودة لتقنية الفيديو.

وكانت البطاقة الحمراء هي الأولى لأسطورة برشلونة مع فريقه الإسباني خلال أكثر من 750 مباراة.

ويخشى عشاق برشلونة من لقاء كورنيا الذي شكّل مفاجأة كبرى بإخراج أتلتيكو مدريد من مسابقة الكأس، كما يبحث عن الفوز على إلتشي للاقتراب أكثر من أتلتيكو المتصدر.

ويملك برشلونة 34 نقطة متخلفاً بفارق سبع نقاط عن المتصدر مع مباراتين أقل للروخيبلانكوس.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

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