لا غالب ولا مغلوب بين مايوركا وفياريال

من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 16:06 خيم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة ريال مايوركا وضيفه فياريال اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.