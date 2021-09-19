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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

لا غالب ولا مغلوب بين مايوركا وفياريال

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خيم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة ريال مايوركا وضيفه فياريال اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

beIN SPORTS

وصار رصيد ريال مايوركا 8 نقاط، في المركز السابع، أما فياريال ففي المركز الرابع عشر بـ4 نقاط.

الدوري الإسباني - La Liga فياريال مايوركا
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