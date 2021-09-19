لا غالب ولا مغلوب بين مايوركا وفياريال من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 16:06 خيم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة ريال مايوركا وضيفه فياريال اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني. beIN SPORTS وصار رصيد ريال مايوركا 8 نقاط، في المركز السابع، أما فياريال ففي المركز الرابع عشر بـ4 نقاط. الدوري الإسباني - La Liga فياريال مايوركا السابق موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال اقرأ التالي إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات سو اقرأ آخر الأحداث September 19, 2021 18:55 إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات سوسييداد September 19, 2021 16:06 لا غالب ولا مغلوب بين مايوركا وفياريال September 19, 2021 11:33 مباراة فالنسيا وريال مدريد – التغطية الخاصة September 19, 2021 09:47 مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد September 19, 2021 09:44 كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" September 18, 2021 18:39 التعادل السلبي يحسم مواجهة أتلتيكو وبيلباو September 18, 2021 16:35 انتصار مبهر لفايكانو وفالكاو يفتتح عداد أهداف September 18, 2021 12:36 وكيل كومان يكشف أسراراً عن العلاقة مع لابورتا September 18, 2021 10:31 قمّة مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وبيلباو September 17, 2021 23:08 قادش يُسقط سلتا فيغو في معقله