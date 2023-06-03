"لا شكوك" حول بقاء بنزيمة في ريال مدريد بحسب أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "لديه عقد لموسم اضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا"حول مستقبله.

وأضاف "يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي أيضا للاعب".

وأكد أنشيلوتي انضمام الظهير الأيسر فران غارسيا من نادي رايو فايكانو، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية حول انتقال لاعبين آخرين أمثال براهيم دياس الذي أعاره إلى ميلان الإيطالي، وإمكانية التعاقد مع مهاجم توتنهام الإنكليزي هاري كاين واكتفى بشأن الأخير بالقول "هاري كاين لاعب رائع لكن يجب علينا احترام توتنهام لأنه لاعب في صفوفه".

وأضاف "كل ما أستطيع قوله بأننا سنملك فريقا تنافسيا الموسم المقبل".