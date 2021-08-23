لاميلا يضرب مجدداً ويهدي إشبيلية فوزاً قاتلاً



وخلافاً للمباراة الأولى له في الدوري الإسباني بقميص إشبيلية، المنتقل إليه هذا الصيف من توتنهام الإنكليزي، والتي كان متقدماً فيها فريقه الجديد 1-صفر ضد رايو فايكانو قبل أن يسجل الأرجنتيني ثنائية في الشوط الثاني (3-صفر)، كان هدف لاميلا حاسماً الإثنين في منح رجال خولن لوبيتيعي النقاط الثلاث.



وبدا الضيف الأندلسي في طريقه للاكتفاء بنقطة بعد مباراة باهتة إلى حد كبير، قبل أن ينجح لاميلا الذي دخل في مستهل الشوط الثاني بدلاً من سوسو، في فرض نفسه بطل اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما تابع كرة مرتدة من القائم الأيمن للبديل الآخر رافا مير.



وأعاد لاميلا فريقه الجديد إلى صدارة الترتيب بست نقاط وبفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد حامل اللقب، الفريق الوحيد إلى جانب منافسه الأندلسي رابع الموسم الماضي الذي يحصد النقاط الست في أول مرحلتين، فيما مني خيتافي بهزيمة ثانية توالياً.

وفي مباراة أخرى تعادل أوساسونا وضيفه سلتا فيغو بلا أهداف.