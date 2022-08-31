لاليغا تكشف عن أهم ملامح الموسم وتثمّن شراكتها مع beIN SPORTS

كشفت لاليغا سانتاندير عن أهم ملامح موسم 2022/23 للدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة مجموعة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية، ومجموعة من التعاقدات الجديدة التي تزيد من حماس أكثر الدوريات الأوروبية تنافسية بين جميع الفرق والتي تنعكس في الملاعب في جميع أنحاء إسبانيا والشاشات في جميع أنحاء العالم.

وقال السيد ألفارو بايا، ممثل لاليغا في دولة قطر: " سعيد بأن أتواجد في قطر خلال هذه الفترة التي تشهد الترتيبات الأخيرة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، والتي ستكون بطولة استثنائية بلا شك. ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني (لاليغا سانتاندير) بقوة وحماس وقد شهدنا قوة المباريات الأولى بين جميع الفرق وكم النجوم المتألقين في سماء البطولة، كما لمسنا تطور تقنيات البث التي تميز الليغا عن باقي البطولات الأوروبية، والتي تمنح المشاهدين حول العالم تجربة غامرة ومختلفة وتنقل لهم الحماس والإثارة التي يستمتع بها الجمهور في الملعب".

وأضاف:" لقد مثلت شراكتنا مع beIN SPORTS، باعتبارها الناقل الحصري لبطولاتنا، خطوة مهمة للوصول إلى جمهور الكرة والرياضة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتطور معاً".

تغطية الدوري الإسباني ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنّ الموسم الحالي 2022/23 متاح حصرياً عبر قناة beIN SPORTS، القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، وذلك في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن مشاهدة جميع مباريات الدوري بثلاث لغات – العربية، والإنكليزية، والفرنسية – حيث سيرافقها استوديوهات تحليلية تضم أفضل مواهب beIN الإعلامية وذلك عبر قنوات beIN SPORTS 1، وPREMUIM 1، وbeIN SPORTS FRENCH 1، بالإضافة إلى توفّر جميع المباريات عبر منصة TOD التابعة للمجموعة التي تم إطلاقها حديثاً، والتي توفر لكافة مشتركيها فرصة الوصول إلى أفضل محتويات beIN SPORTS ومشاهدتها أثناء التنقل.

من جانبه علّق السيّد دانكن والكنشو، مدير البرامج لدى beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الشراكة الجديدة مع الدوري الإسباني (لاليغا سانتاندير): " تفخر beIN كونها الشريك الإذاعي للدوري الإسباني (لاليغا سانتاندير) في جميع انحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2006. لقد كان من دواعي سرورنا أن نكون الناقل الحصري للدوري على مدى السنوات ال 16 الماضية، حيث كانت القناة راصداً لكل ركلة وتصد وهدف لأكبر الفرق وأهم نجوم كرة القدم الإسبانية. نحن متحمسون ونتطلع قدماً لمواصلة هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة، بهدف توفير لحظات استثنائية لملايين المشتركين والمشاهدين".

وأضاف: "هنا لابد من الإضاءة على المجهود الجبار الذي يقوم به مراسلونا من على أرض الملاعب خلال المباريات الكبرى، بهدف ضمان توفير تغطية شاملة ومباشرة لكافة الأحداث عبر قنواتنا الرياضية والاخبارية، beIN SPORTS، وbeIN الاخبارية، الى جانب القنوات الرقمية، حيث يعززون التغطية بمقابلات حصرية مع ألمع أسماء عالم كرة القدم وبالتالي توفير تغطية وتجربة مشاهدة استثنائية. نحن في beIN السباقون في أساليب تغطية كرة القدم".

تعاقدات جديدة ومنافسة شرسة

ولا شك في أن موسم لاليغا سانتاندير الحالي هو واحد من أكثر المواسم الاسبانية المرتقبة منذ عقود. وقد أجرى حامل اللقب ريال مدريد بعض التعاقدات الصيفية الرائعة لتعزيز فريقه الفائز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن هل سيتمكن من الاحتفاظ بلقبه في مواجهة التحركات الجريئة والطموحة من قبل برشلونة، الذي يخوض أول موسم كامل بقيادة أسطورته تشافي هيرنانديز.

وكما هو الحال مع كل موسم جديد، رحبت لاليغا سانتاندير بمجموعة من التعاقدات الجديدة المثيرة، التي انضمت إلى النجوم البارزين قبل انطلاق الموسم الجديد، مثل كريم بنزيمة المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بيدري الفتى الذهبي 2021، وجواو فيليكس.

وأنهى حامل اللقب ريال مدريد تعاقداته بسرعة مع اللاعبين المطلوبان للغاية أوريلين تشواميني وأنطونيو روديغر، في حين جلب برشلونة مجموعة من الأسماء الكبيرة.

وانضم الدولي البلجيكي أكسل فيتسل إلى تشكيلة المدرب دييغو سيميوني في أتليتيكو مدريد، بينما تغلب ريال بيتيس على المنافسة من جميع أنحاء أوروبا ليضم قلب الدفاع الدولي الإيطالي لويز فيليبي، وأضاف إشبيلية إيسكو، أحد أكثر المهاجمين الإسبان الموهوبين في جيله.

هل يمكن لأتلتيكو مدريد وإشبيلية مواجهة تحديات اللقب في منافسة قطبي الكلاسيكو؟، هل ستكون فرق مثل: ريال سوسيداد وفياريال، وبطل الكأس ريال بيتيس، والعملاقان النائمان أتلتيك كلوب وفالنسيا ضمن أبرز المنافسين؟

لن تقتصر الوجوه الجديدة على الملعب فقط، مع عدد من التحركات البارزة على الدكة عبر لاليغا سانتاندير، على سبيل المثال وليس الحصر: إرنستو فالفيردي ودييغو مارتينيز هما اثنان من المدربين الذين يتمتعون بسجل حافل بالنجاح سيعودان إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني مع أتلتيك كلوب وإسبانيول على التوالي، في حين تولى جينارو غاتوسو، الفائز بكأس العالم لكرة القدم والمدرب السابق لميلان ونابولي، زمام الأمور في فالنسيا.

يواصل الدوري الإسباني تباهيه بأفضل النجوم الصاعدين في اللعبة على الصعيد العالمي، أمثال جافي، وهو بالفعل أساسي تحت قيادة تشافي في برشلونة، وأصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني على الإطلاق، وإدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد البالغ من العمر 19 عاماً، والمرشح لجائزة الفتى الذهبي لعام 2022، ونيكو ويليامز من أتلتيك كلوب، نجم صاعد من الموسم الماضي، وألكسندر إيزاك، الذي لا يزال يبلغ من العمر 22 عاماً، لكنه يقود خط المقدمة لريال سوسيداد الذي يسعى لتحقيق النجاح الأوروبي.

كما هو الحال مع كل موسم جديد، ترحب لاليغا سانتاندير أيضاً بثلاثة فرق جديدة في موسم 23/2022، وهي: ألميريا، بلد الوليد وجيرونا. يعود ألميريا الطموح إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 2015 بعد أن توج بطلاً للاليغا سمارت بانك في الموسم الماضي، في حين أن الفريقين الصاعدين ريال بلد الوليد وجيرونا سيكونان أكثر دراية بمشجعي لاليغا في جميع أنحاء العالم بعد أن لعبا في دوري الدرجة الأولى مؤخراً في 2019 و2021 على التوالي.

وانطلقت أول مباريات البطولة بين أوساسونا وإشبيلية في ملعب "إل سادار" بعد تحديثه، الذي تم التصويت لفوزه بجائزة أفضل إستاد في العالم لعام 2021 بواسطة موقع "Stadium Database"، وتأتي المباريات الكبيرة كثيفة وسريعة تباعاً خلال فترة وجيزة. حيث سيقام ديربي مدريد التاريخي بين الغريمين الدائمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سبتمبر المقبل كأول ديربيات الموسم الجديد، ويعود الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في أكثر مباريات الأندية شهرة في تاريخ كرة القدم العالمية، في عطلة نهاية الأسبوع في 15 أكتوبر المقبل، ويتبعه مواجهات ديربي إشبيلية وبرشلونة والباسك التاريخية والممتعة دائماً في نوفمبر وديسمر ويناير على التوالي.

مبادرات استثمارية بقيمة 2 مليار يورو

يمثل انطلاق موسم 23/2022 أيضاً لحظة حاسمة للاليغا خارج الملعب. تتطلع الأندية عبر لاليغا سانتاندير ولاليغا سمارت بانك إلى اتخاذ خطوة عملاقة إلى الأمام في تطورها ونموها بفضل مشروع تعزيز لاليغا "Boost LaLiga"، وهو مشروع استثماري واسع النطاق بقيمة 2 مليار يورو أصبح ممكناً بفضل اتفاقية لاليغا مع صندوق الاستثمار CVC في ديسمبر 2021.

تعمل الأندية بالفعل في جميع المجالات على خطط تطوير طموحة في مجالات مثل: الاستراتيجية والأعمال، البنية التحتية، الانتشار الدولي، تطوير العلامة التجارية والمنتجات، الرقمنة، والابتكار التكنولوجي من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، تواصل لاليغا تيك، الشركة الفرعية للاليغا التي تقدم حلولاً تكنولوجية وابتكارية، توسيع أعمالها في أكثر من 50 دولة مع شركات من قطاعات متعددة بما في ذلك قنوات البث، الاتحادات وروابط الدوريات. تهدف لاليغا تيك إلى تحويل قطاع الرياضة والترفيه من خلال تصميم وتنفيذ خدمات توفير المحتوى عبر الإنترنت "OTT"، التطبيقات، الألعاب والمواقع الإلكترونية، وإشراك المشجعين وتحسين حماية المحتوى وإدارة المنافسة. من بين بعض المنظمات التي تبنت بالفعل الحلول التقنية التي طورتها لاليغا تيك لرقمة العمليات، كل من: الجولة العالمية للبادل، ميليكون، سكاي المكسيك ودورنا المالكة لحقوق موتو جي بي.

الوصول للجمهور حول العالم

تُعد مثل هذه المباريات عاملاً كبيراً في جعل لاليغا دوري كرة القدم المحلي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستمتع أكثر من 160 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم بمحتوى لاليغا بـ 20 لغة عبر 17 منصة مختلفة.

لكن لاليغا تقود الطريق أيضاً في التواصل الرقمي للجماهير الدولية من خلال Play Laliga، عرض تيك توك الوحيد المنتج ذاتياً من قبل أي دوري أوروبي، كما تم إنشاء أول تطبيق صغير على الإطلاق عبر Alipay للجماهير الصينية، وإطلاق LaLiga Pass وهي عبارة عن خدمة توفير المحتوى عبر الإنترنت "OTT" طورتها لاليغا بنفسها لتقديم جميع مباريات لاليغا سانتاندير ولاليغا سمارت بانك للجماهير عند الطلب، من بين العديد من المبادرات الأخرى.

يعود بنك سانتاندير كراعي لقب الدوري لموسم أخير، بينما ينضم Mahou San Miguel وTVM إلى PUMA، EA Sports، مايكروسوفت، BKT، Sorare، Socios.com وDapper كرعاة عالميين قبل موسم 23/2022.

لن تفوّت لحظة واحدة من موسم 23/2022، إذ ستكون مباريات الدوري الإسباني متاحة على شاشة قنوات beIN SPORTS طوال الموسم في تجربة تلفزيونية لا تضاهى والأفضل على الإطلاق!

