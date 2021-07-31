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الدوري الإسباني

لاعب ريال مدريد يُصاب بـ"كوفيد-19"

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أعلن ريال مدريد اليوم السبت عن إصابة لاعبه ألفارو أودريوثولا بفيروس كورونا "كوفيد-19".

REUTERS

يذكر أن الفريق الملكي قد أعلن منذ يومين عن إصابة لاعبه النمساوي الجديد ديفيد ألابا بكوفيد-19.


 

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