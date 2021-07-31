لاعب ريال مدريد يُصاب بـ"كوفيد-19"

يذكر أن الفريق الملكي قد أعلن منذ يومين عن إصابة لاعبه النمساوي الجديد ديفيد ألابا بكوفيد-19.

⚽️نادي ريال مدريد @realmadridarab يعلن إصابة لاعبه ألفارو أودريوثولا بفيروس كورونا pic.twitter.com/We2TE21U1X — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 31, 2021



