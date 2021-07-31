لاعب ريال مدريد يُصاب بـ"كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS July 31, 2021 23:36 أعلن ريال مدريد اليوم السبت عن إصابة لاعبه ألفارو أودريوثولا بفيروس كورونا "كوفيد-19". REUTERS يذكر أن الفريق الملكي قد أعلن منذ يومين عن إصابة لاعبه النمساوي الجديد ديفيد ألابا بكوفيد-19. ⚽️نادي ريال مدريد @realmadridarab يعلن إصابة لاعبه ألفارو أودريوثولا بفيروس كورونا pic.twitter.com/We2TE21U1X — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 31, 2021 الدوري الإسباني ريال مدريد فيروس كورونا السابق كارفاخال يعرب عن سعادته بتمديد اقرأ التالي آخر الأحداث July 31, 2021 23:36 لاعب ريال مدريد يُصاب بـ"كوفيد-19" July 31, 2021 14:26 كارفاخال يعرب عن سعادته بتمديد تعاقده مع ريال July 29, 2021 16:05 ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال July 28, 2021 12:55 ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بكوفيد-19 July 23, 2021 11:14 ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا July 22, 2021 21:03 ديباي خلال تقديمه: لا يمكنك قول لا لبرشلونة July 21, 2021 14:28 ريال مدريد يقدّم ألابا July 20, 2021 18:17 ديباي يبدأ تدريباته مع برشلونة July 19, 2021 20:53 كومان يشدد على أهمية بقاء ميسي مع برشلونة July 19, 2021 20:51 ديباي يرفع شعار التحدي في برشلونة