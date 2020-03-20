لاعب ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب فيروس كورونا

وقال أليكس فرنانديز شقيق ناتشو في تصريح صحفي: "أنا أعاني من الذي يحدث مثل أي شخص آخر، الوضع غريب للغاية"، مشدداً على ضرورة التماسك والتحلي بالقوة في مثل هذه الأوقات.

وتابع: "في مدريد، جاءت نتائج بعض الفحوص إيجابية، فقدنا أحد أفراد العائلة بسبب فيروس كورونا".

ولم تسجل أي إصابة في صفوف لاعبي ريال مدريد رغم الحذر إثر إعلان إصابة أحد لاعبي كرة السلة في النادي.

وتعد إسبانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية معاناة من فيروس كورونا الذي أدى انتشاره لإيقاف العديد من المنافسات الرياضية حول العالم.

ويخضع فريق ريال مدريد بلاعبيه وكوادره للحجر الصحي المنزلي كما توقف فريق كرة القدم عن التمارين مؤقتاً.