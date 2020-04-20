لاعبو فالنسيا يوافقون على خفض رواتبهم

وكتب النادي في بيان صحافي "النادي يشكر بشكل خاص الجهد التضامني للفريق الأول بتخفيض رواتبه لمساعدة المؤسسة على حماية جميع العمال وأسرهم في ظروف صعبة جدا"، دون تحديد نسبة تخفيض الرواتب.

وأضاف أن النادي سيلجأ إلى البطالة الجزئية والدفع للموظفين المعنيين "دخلً إضافياً بنسبة عالية جداً" ولكن دون أن يحددها.

وطبقت أندية أخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وفياريال نفس الإجراءات في محاولة للحد من الخسائر التي سببها وقف كرة القدم منذ 12 آذار/مارس الماضي.

وقدرت رابطة الدوري الإسباني خسارة الأندية بمليار يورو إذا لم تستأنف البطولة والكؤوس الأوروبية.

