لابورتا يؤكد تمسك برشلونة بالهولندي دي يونغ

وربطت تكهنات قوية لاعب وسط هولندا البالغ من العمر 25 عاماً باحتمال الانتقال لمانشستر يونايتد الذي يدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وقال لابورتا لمحطة برشلونة التلفزيونية "إنه أحد الركائز الأساسية في الفريق. إنه واحد من أفضل المواهب الشابة وتعاقدنا معه ليكون من بين قادة الفريق. لم أرغب أبداً في بيع فرينكي".



وانضم دي يونغ إلى برشلونة من أياكس أمستردام في 2019، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس، الذي قضى 15 موسماً مع النادي وساعده في تحقيق 33 لقباً كبيراً، قد ينضم إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي في نافذة الانتقالات المقبلة.

وأضاف لابورتا "لا أعرف ما إذا كان سيغادر هذا الشتاء أم سيستمر حتى نهاية الموسم. نريده أن يستمر. تشافي يعتمد على سيرجيو".