لابورتا يؤكد أن برشلونة "لم يشترِ حكامًا يومًا"

وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وقال برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

ويحقق مدّعون عامون إسبان في المدفوعات وقالت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".

وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكامًا يومًا، ولم يكن لدى برشا أبدًا نية لشراء حكام، على الإطلاق".

وتابع "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى - لا شيء وليدة صدفة".

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجومًا عنيفًا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

وتابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الإسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه".

وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدًا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الأموال لإنريكيس نيغريرا.

في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي إيرنانديث، إذ يتصدر الفريق حاليًا ترتيب الليغا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019. وينتهي عقد تشافي الحالي في حزيران/يونيو 2024.

أضاف في هذا الصدد "إنه رجل لا يطلب أشياء مجنونة ويتفهم الوضع (المالي) للنادي، لقد فكرت في تجديد عقد تشافي".