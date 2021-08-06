لابورتا لا يريد أن يعطي آمالاً كاذبة ويتحدث عن حقبة ما بعد ميسي

وأكد لابورتا: "بالتأكيد أردنا استمراره وقد قطعنا خطوة في ذلك، ولكن وقفت في وجهنا المعوقات المالية، قمنا بمجهودات كبيرة لإنجاز التفاوض والتجديد".

وتابع: "قانون اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب التي تحدده رابطة الدوري الإسباني هذه هي المعوقات، وصلنا إلى لحظة قلنا فيها هذا كافٍ لا يمكن أن نواصل".

وأشار إلى أن ميسي أظهر أنه يحب برشلونة ويعشق هذا النادي.

حقبة ما بعد ميسي

لابورتا أكد أن ميسي أظهر أنه يحب برشلونة ويعشق هذا النادي "لديه إرث كبير في برشلونة وصنع التاريخ هنا، إنه اللاعب الأكثر نجاحاً، بالتأكيد إنه الأفضل في التاريخ، لاعب مرجعي في أفضل حقبة في تاريخ هذا النادي، ولكن هناك حقبة جديدة بدأت الآن".

ورداً على سؤال حول الحلول الممكنة لإبقاء ليو أجاب: لا أريد أن أعطي آمالاً كاذبة، رابطة الدوري الإسباني أبدت امتعاضها من سقف الرواتب، حاولنا أن نصل لحل هذه المسألة على مدار شهرين وأن يكون التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات

ليو كان دائماً حاضراً ويسهل الأمور في المفاوضات".

وأضاف: "حاولنا أن نجد كل الحلول، مثلاً حاولنا أن نقسم الدفع على خمس سنوات وأن يتوافق ذلك مع قانون اللعب النظيف ولكن رابطة الدوري الإسباني وضعت هذه القواعد وقالت لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة على بقية الأندية لذا لا يمكنها أن تطبق في برشلونة".

وتابع لابورتا: حاولنا أن نجد حلاً، أن يكون العقد على عامين ثم نمدد لخمس سنوات، ولكن رابطة الدوري الإسباني لم تساعد كثيراً في هذا السياق وبقي الحل الوحيد هو أن نقبل ذلك".

وقال أيضاً: "عرضوا علينا موضوع صندوق الاستثمار، ولكن هذا سيؤثر على مداخيل الحقوق التلفزيونية وسيؤثر على النادي لـ50 عاماً قادمة، مخاطرة كبيرة".

المستقبل بلا ميسي

ورداً على سؤال حول المستقبل قال لابورتا: "لدينا حوافز كبيرة وتطلعات من أجل المستقبل، نحن أمام تحدٍ ولكن قبلنا به. متفائلون بأن برشلونة بدون ميسي سوف يستمر وسوف نحصل على المتعة التي نتمناها"

وأضاف: "مع عودة الجماهير ربما سنجد المزيد من المداخيل وسوف نخرج نسبياً من الظروف التي نحن فيها، أحياناً عليك اتخاذ قرارات صعبة من أجل ان تستمر ومن أجل المستقبل ومصالح النادي، مررنا بالعديد من الصعوبات واللحظات الصعبة، ومنها اليوم رحيل ليو بالتأكيد نحن نشعر بحزن كبير، ولكن لدينا تاريخ يمتد لـ120 عاماً وسنخرج منها".

ورداً على سؤال حول ما حدث في الساعات الأخيرة أجاب: "قبل يومين وصلتُ إلى استنتاج وقرار بأنه يجب أن نتوقف وأن نقول أن هذا انتهى، بالأمس كان هناك أحاديث كثيرة مع ليو ووالده ولكن المفاوضات كانت مكثفة لشهرين".

وتابع رئيس نادي برشلونة: "ليو أراد أن يستمر ولذلك هو ليس سعيداً بالنسبة له وضعية صعبة وليست مفهومة هو وعائلته يعرفون جيداً أني أتمنى له كل التوفيق برشلونة سيبقى دائماً بيته، وهو كان سبباً لنفوز بالعديد من الألقاب في الحقبة الماضية".

وأشار إلى أن "هناك بعض المحادثات التي لا يمكنني الحديث عنها، والد ميسي خورخي كان موقفه إيجابياً ولم يعقد الأمور أبداً".

وفيما يتعلق بتكريم ليو قال "سيكون هناك تكريم كبير إذا أراد هو ذلك، وفي أي وقت نحن نكرم ونشكر ليو في كل يوم".

ورداً على سؤال حول تفسيره لغياب التصريحات عن اللاعبين حتى الآن أجاب "اللاعبون في وضعية صعبة وحزن شديد، ولكن هم لاعبون محترفون ربما قادة الفريق ينتظرون ليرون ماذا سيحدث في النهاية".