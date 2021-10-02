وأكد لابورتا بقاء كومان قائلاً: "كومان باق وسيواصل مهامه في تدريب برشلونة. يستحق هامشاً من الثقة لعدة أسباب".

وأضاف رئيس نادي برشلونة قائلاً: "كومان يحب برشلونة وحضوره لتدريب الفريق في هذه الأوقات الصعبة يشير إلى أنه يثق في هذا الفريق. عقده لا يزال ساري المفعول وأنا واثق بأنه سيفعل ما في وسعه حتى يتعافى الفريق".

ورداً على الخيبات وحالات الاحباط التي تعيشها جماهير الفريق الكاتالوني قال لابورتا: "نحن نفهم ما يعيشه أنصار الفريق نظراً للنتائج الحاصلة لكنني أود أن أطلب من الجماهير أن تقدم للمدرب هامشاَ من الثقة فهو يستحق ذلك كما أنه سيعيد برشلونة إلى المسار الصحيح".

