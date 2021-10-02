English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

لابورتا: كومان سيواصل مهما كانت النتيجة أمام أتليتكو مدريد

من قبل

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا لوسائل الإعلام الإسبانية بأن المدرب الهولندي رونالد كومان سيواصل مهامه في الفريق بغض النظر عن نتيجة مباراة البلاوغرانا أمام أتلتيكو مدريد.

REUTERS

وأكد لابورتا بقاء كومان قائلاً: "كومان باق وسيواصل مهامه في تدريب برشلونة. يستحق هامشاً من الثقة لعدة أسباب".

وأضاف رئيس نادي برشلونة قائلاً: "كومان يحب برشلونة وحضوره لتدريب الفريق في هذه الأوقات الصعبة يشير إلى أنه يثق في هذا الفريق. عقده لا يزال ساري المفعول وأنا واثق بأنه سيفعل ما في وسعه حتى يتعافى الفريق".

ورداً على الخيبات وحالات الاحباط التي تعيشها جماهير الفريق الكاتالوني قال لابورتا: "نحن نفهم ما يعيشه أنصار الفريق نظراً للنتائج الحاصلة لكنني أود أن أطلب من الجماهير أن تقدم للمدرب هامشاَ من الثقة فهو يستحق ذلك كما أنه سيعيد برشلونة إلى المسار الصحيح". 
 

رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة خوان لابورتا
السابق أوساسونا يفوز في الوقت القاتل
اقرأ
أوساسونا يفوز في الوقت القاتل على رايو فاليكانو
التالي كيفية وموعد مشاهدة مباراة أتلت
اقرأ
كيفية وموعد مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم على beIN SPORTS؟

آخر الأحداث

>