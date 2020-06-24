لأول مرة مدرب برشلونة سيتيين يتحدث عن رحيل أرتور

وقال سيتيين بعد المباراة التي أخرج من شوطها الثاني اللاعب البرازيلي البالغ 23 عاماً "ربما أثر عليه هذا الأمر. لكني سعيد بعمله. هو لاعب هام بالنسبة إلينا، ونحاول استخراج الأفضل منه. نحتاج لجميع اللاعبين".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الثلاثاء أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة لاستقدام أرتور مقابل 80 مليون يورو.

كما أشارت "لا ريبوبليكا" الايطالية إلى أن الصفقة ستمهد لقدوم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاماً) إلى صفوف برشلونة.

وأضاف سيتيين الذي انفرد مؤقتاً بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد الذي بمقدوره استعادتها بحال فوزه على ضيفه ريال مايوركا الأربعاء "في هكذا مواقف، نحاول عزل أنفسنا (عن التكهنات)، وهذه أمور لا يمكننا التحكم بها. سنتحدث معه لابقائه مركزا. أعرف أن الوضع معقد، لكن يجب أن نتخطاه".

وانضم ارتور إلى برشلونة عام 2018 من غريميو مقابل 31 مليون يورو بالاضافة إلى تسعة ملايين كمكافآت محتملة.

ويرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف 2024 وبند جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

وأكد البرازيلي في نيسان/أبريل الماضي رغبته بالبقاء مع فريقه، نافيا الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال أرتور في بيان "هناك دائما تكهنات، ولكن بصدق ان فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقا من ذلك، أنا هادئ".

واعتبر أرتور "الاهتمام المفترض الذي تبديه الأندية الكبيرة هو دائما شرف وإشارة إيجابية، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو اللعب هنا (في برشلونة) لسنوات عديدة قادمة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الاسبانية إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، بطل إيطاليا في آخر 8 مواسم، كان أول المتصلين بالدولي البرازيلي لابلاغه رغبة ضمه.

وفي ظل رفض اللاعب، عرض باراتيتشي مضاعفة راتب ميلو الذي خفّف من حدة موقفه الرافض للرحيل بحسب ماركا.

