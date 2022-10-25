كيكي سيتيين مدربًا جديدًا لفياريال

أعلن فياريال الإسباني تعيين كيكي سيتيين مدربا له خلفا لمواطنه أوناي إيمري الذي رحل عن الفريق في اتجاه أستون فيلا الإنكليزي.

ولم يتولّ مدرب برشلونة السابق الإشراف على أي فريق منذ أن أقاله النادي الكاتالوني في آب/أغسطس 2020 عقب هزيمة مذلة 2-8 ضد بايرن ميونيخ الألماني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ووقع سيتيين (64 عامًا) على عقد حتى نهاية موسم 2023-2024 وسيتولى المهام في المباراة الأولى الخميس ضد ضيفه بئر السبع ضمن مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ".

وقال فياريال في بيان "يتميز سيتيين بلعب كرة قدم جميلة والتمريرات وهو ما قدمه في الفرق التي دربها خلال مسيرته الواسعة على مستوى عالٍ".

وأشرف سيتيين اللاعب الدولي السابق في مسيرته على فرق عدة مثل ريال بيتيس ولاس بالماس.

