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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

كيفية وموعد مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم على beIN SPORTS؟

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مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة 

 

البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2 أكتوبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT 

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