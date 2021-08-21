مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو
البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم السبت 21 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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