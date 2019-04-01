كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني بث مباشر

مباراة برشلونة وفياريال تتابعونها في بث مباشر وحصري كالمعتاد عبر beIN SPORTS حيث يحظى اللقاء بمشاهدة عالية نظراً لشعبية النادي الكاتالوني ولخصوصية مبارياته ضد فرق لها سمعة مثل فياريال رغم تراجع الأخير على سلم ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة برشلونة تعدّ مناسبة جيدة لرفاق ليونيل ميسي لإضافة 3 نقاط أخرى في طريقهم للدفاع عن لقبهم بالدوري الاسباني.

وفرضت مباراة برشلونة وفياريال نفسها كأهم مباريات الثلاثاء في البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لمساعي فريق المدرب فالفيردي لعدم ضياع اللقب الذي يقبض عليه بكل قوة.

وستكون المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD3 الساعة 22:30.

وسيؤدي فوز فريق الغواصات الصفراء على ملعبه لاسيراميكا إلى منح الفريق نقاطاً للعبور إلى مناطق الأمان إذ يحتل فياريال المرتبة 17 برصيد 29 نقطة. كما أنه سيمنح أملاً لأتلتيكو مدريد الثاني للحاق ببرشلونة المتصدر.