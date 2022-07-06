كيسييه يأمل في السير على خطى توريه في برشلونة

ووقع كيسييه عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2026 قادماً من ميلان بطل إيطاليا وببند جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

قال رئيس النادي جوان لابورتا "أهلا بك، فرانك كيسييه. سعداء جداً بهذا الانتقال: إيفواري، لاعب وسط، محترف كبير. هو من تمنى القدوم إلى برشلونة، وهذا ما نريده. من بلاده، كنا نملك لاعباً مثل (يحيى) توريه وقدّم مجهوداً كبيراً هنا. أنا متأكد من أن فرانك سيصبح لاعباً هاماً في برشلونة. أراد تشافي (المدرب) لاعباً بهذه الصفات".

من جهته، كشف اللاعب الدولي أنه تحدث مع العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الحالي وبرشلونة السابق، "وأبلغني أني سأنضم إلى نادٍ جيد".

تابع "عندما تحدّثت مع تشافي، أفهمني تقييمه الجيد لعملي وأهميتي بالنسبة للفريق".

وتحدث عن كنيته "الرئيس" قائلاً وهو يبتسم "في يوم من الأيام، ركنت سيارتي في موقف الرئيس. طالبوني بتغيير الموقوف، لكني أبلغتهم أنه من الان فصاعداً سأصبح أنا الرئيس، فبقيت الكنية معي".