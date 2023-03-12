كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً من قبل beIN SPORTS March 12, 2023 09:48 الدوليّ الإيفواريّ أكّد أيضاً أنّ الفوز بلقب الدوري الإسباني سيكون أمـراً رائعاً خاصّة بعد الإخفاق على مستوى المسابقات الأوروبية. Reuters مقابلات تقارير إخبارية فرانك كيسييه السابق ريال مدريد يتجاوز امتحان إسبان اقرأ التالي - آخر الأحداث March 12, 2023 09:48 كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً March 11, 2023 16:19 ريال مدريد يتجاوز امتحان إسبانيول بنجاح March 10, 2023 23:14 خيتافي يقتنص التعادل من أرض قاديش March 10, 2023 20:33 ريال مدريد يبحث عن التعويض أمام إسبانيول March 10, 2023 20:30 ما هي تبعات اتهام برشلونة بالفساد؟ March 10, 2023 16:09 القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد March 10, 2023 14:36 بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول March 9, 2023 15:09 شكوك حول مشاركة بنزيمة ضد إسبانيول March 9, 2023 14:40 شكوى جديدة جراء تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية March 7, 2023 17:58 لابورتا يؤكد أن برشلونة "لم يشترِ حكامًا يومًا"