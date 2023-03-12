كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً

من قبل beIN SPORTS March 12, 2023 09:48 الدوليّ الإيفواريّ أكّد أيضاً أنّ الفوز بلقب الدوري الإسباني سيكون أمـراً رائعاً خاصّة بعد الإخفاق على مستوى المسابقات الأوروبية.