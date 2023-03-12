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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

كيسييه: التأقلم في برشلونة لم يكن سهلاً

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الدوليّ الإيفواريّ أكّد أيضاً أنّ الفوز بلقب الدوري الإسباني سيكون أمـراً رائعاً خاصّة بعد الإخفاق على مستوى المسابقات الأوروبية.

Reuters
مقابلات تقارير إخبارية فرانك كيسييه
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